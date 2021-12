16.00 - 0:00 Ensayos, grabaciones y tacones rojos

16:59 H La salsa de Luca

Como una Nonna de Bolonia, hace Luca su salsa y Cristina le acompaña pero es más bien para que Luca le de apoyo moral que está la periodista de humor de me han nominado como doscientas mil veces.



Luca le dice que no sabe que se ha visto en el cubo y que las nominaciones son muy duras.

Pero Luca comenta que no sabe de que hablar y yo no me entero de que habla. Parece ser que entiende que el programa le ha advertido que no pueden comentar ciertos temas en el programa por los secretos que tienen que tener en la casa.

Habla Cris de los ataques de Julen a Luca pero el italiano no se siente atacado. Cristina le recuerda cuando le han dicho que ella "le condiciona" pero él piensa que como no es verdad, no le importa.

Luca saca las uñas hablando de los que en la casa "duermen todo el día, no tienen personalidad, cambian de carácter en la gala totalmente". La crítica de anoche sobre su lenguaje corporal lo llama Cristina "patético".

Luca le dice que ella le gusta más cuando lucha y no le da peso a la gente que hace un concurso "súper relajados". Ella le dice que también tiene sentimientos y le duele tanta tensión y nominación.

De fondo se escuchan los ensayos del cuarto con Luis y Miguel en el cuarto del video.