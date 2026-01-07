Ana Carrillo 07 ENE 2026 - 11:05h.

Cristina Cebral ha recibido críticas en redes por su actitud en la hoguera de solteras y ha emitido un comunicado para defenderse

Sandra Barneda abandona la hoguera de 'La isla de las tentaciones 9' ante el descontrolado cara a cara de Almudena y Cristina: “Yo no aguanto esto”

Cristina Cebral Castillo, tentadora favorita de Darío Linero en 'La isla de las tentaciones 9', ha sido muy criticada a raíz de su cara a cara con Almudena Porras en la hoguera de solteras. La razón por la que parte de los espectadores la han criticado ha sido su actitud al contarle a Almudena que Darío tenía pensado, antes de su estancia en Villa Montaña, pedirle matrimonio en la hoguera final.

Entre risas, Cristina le enseñó el anillo con el que el amigo de Juanpi querría sorprender a su pareja y lo lanzaba a la arena. "Es muy importante y ella no lo sabe, Darío te iba a pedir matrimonio con este anillo al terminar la experiencia, hasta que llegué yo", le decía la canaria a la malagueña, que, muy afectada, le respondía: "Eres mala persona".

Ante las críticas que está recibiendo en las redes sociales, la tentadora canaria ha emitido un comunicado en su cuenta de Instagram, en el que asegura que sus detractores no conocen cómo es realmente y en el que también reconoce que hay actitudes suyas que le hacen "sentir vergüenza".

Cristina comienza su comunicado confesando que ha meditado mucho las palabras que ha plasmado en el mismo: "No es fácil exponerse cuando sientes que cada gesto y cada palabra se está juzgando, y cuando todo lo que haces puede verse desde un ángulo que no muestra quién eres realmente".

La soltera defiende que "lo que se ve en televisión no es la vida real completa" y explica que, pese a ello, se siente juzgada como persona por lo que se ha visto en la hoguera de solteras y pide respeto: "Se me juzga y se me señala. Me dicen cosas como que el respeto se gana o respeto tú no das, y sé que hay que no lo entiende, pero pedir respeto no es un capricho. Nadie merece recibir odio, ataques personales o insultos por algo que veis a través de una pantalla".

"Puedo parecer fuerte, segura e incluso fría, pero ser fuerte no significa ser invulnerable. Y ser autocrítica no significa merecer desprecio o castigo como este. No escribo esto para justificarme ni para que todos me entiendan. Escribo esto para recordar que detrás de un personaje televisivo hay una persona real", ha añadido Cristina, que le ha dado las gracias a los que sí que le están brindando respeto y no le atacan con sus comentarios en redes.

Para terminar su comunicado, Cristina ha pedido disculpas "por algunas actitudes" que considera que no le representan. En el copy del post le ha prometido a sus seguidores que volverá "pronto" a sus redes: "No estoy bien, pero lo estaré, confío en mí".