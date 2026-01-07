Celia Molina 07 ENE 2026 - 12:31h.

La periodista fue ingresada el pasado 2 de enero en un hospital de Lanzarote, tras sufrir un fuerte e inesperado dolor abdominal

El pasado 2 de enero, mientras disfrutaba de unas idílicas vacaciones en la isla de Lanzarote, Sara Carbonero comenzó a encontrarse mal y fue ingresada en el hospital. Muy pocos días antes, la presentadora había felicitado el año en Instagram a todos sus seguidores, asegurando que el 2026 "no había podido comenzar mejor": con un "baño en el mar, en la isla más bonita y con una compañía de lujo". Nada hacía pensar que, al comenzar el año, iba a ser ingresada de urgencia "tras sufrir una fuerte indisposición", tal y como confirma la revista 'Hola'.

Desde que la noticia trascendió a los medios de comunicación - y dada la complicada hoja clínica de Carbonero - han saltado todas las alarmas en cuanto a su pronóstico y su estado de salud. Sin embargo, para calmar las aguas y evitar falsas informaciones, su entorno más cercano ha asegurado en la citada revista que Sara, tras ser operada con éxito y encontrarse en la Unidad de Cuidados Intensivos, "se está recuperando" y que "todo está tranquilo".

"No es grave"

Su círculo más íntimo ha dicho con rotundidad que lo que le ocurre a la presentadora "no es grave" y que ésta sufrió durante sus vacaciones un "fuerte dolor abdominal", cuya causa ya se ha determinado y que "nada tiene que ver" con el cáncer de ovario que tuvo en 2019. En aquel momento, Sara tenía 35 años y llevaba una vida estable y sana, por lo que el diagnóstico de cáncer - una palabra que ha "rehuido durante años", según dijo en El País - la dejó completamente "en shock". Con el tiempo, ha aceptado que siempre "será una paciente oncológica", convirtiendo su testimonio en un apoyo para los que están pasando por la misma enfermedad.

'Hola' repite que, hoy por hoy, "la periodista se encuentra estable y en proceso de recuperación". Desde su entorno más cercano insisten en lanzar un mensaje tranquilizador, pidiendo prudencia y respeto mientras continúa bajo supervisión médica. De hecho, la última información, aportada por el programa 'Fiesta' es que su médico de confianza se ha trasladado a la isla para seguir su evolución. "Han decidido que, para que todo vaya bien, su médico de siempre, que la ha estado atendiendo durante todo su tratamiento, se trasladara a la isla. Se espera que todo evolucione favorablemente", aseguró la periodista Marisa Martín Blázquez.

Hasta ahora, la periodista no se ha pronunciado sobre su ingreso en primera persona. Su última publicación en Instagram era esa felicitación de Año Nuevo, que acompañó con un carrusel de fotografías en las que se apreciaba lo bien que se lo estaba pasando durante sus vacaciones. Como deseo para este 2026, Sara admitió que, desde hace tiempo, lo que más pide "es tener salud". También invitó a todos sus fans a disfrutar de la "buena música" y a tener ilusión, ganas y coraje para poder enfrentar los obstáculos que nos ponga la vida y actitud, siempre actitud. Que ya pasó uno más. Y aquí seguimos", concluyó.