Naufragio en Indonesia: el capitán del barco no se encontraba a bordo durante el hundimiento donde falleció parte de una familia española
La investigación del accidente revela nuevos datos de lo sucedido
El cuerpo recuperado en Indonesia es de Mateo, el hijo de 9 años de Fernando Martín
Los trabajos de rescate continúan tras el naufragio de un barco el pasado 26 de diciembre en Indonesia en el que se encontraba una familia española. El cuerpo del niño recuperado este martes en aguas del Parque Nacional de Komodo, ya está identificado y corresponde a Mateo, de 9 años, hijo del exfutbolista Fernando Martín de su anterior matrimonio.
La investigación del suceso, según recoge ABC, afirma que el capitán de la nave, Lukman Hakin, en ningún momento del viaje tomó la dirección del barco siniestrado, lo que explicaría la acción temeraria que podría haber provocado el hundimiento.
Al parecer fue el hijo del armador del baro, Waild de 24 de años, quien se encontraba al mando y debido a su inexperiencia tomase la decisión de atravesar de noche una zona tan peligrosa.
Quique, de 10 años, continúa desaparecido
De esta forma, el menor que sigue desaparecido y al que continúan buscando este miércoles es Quique, de 10 años, hijo de Andrea Ortuño, quien sobrevivió al naufragio junto a una de sus hijas.
El cuerpo sin vida del menor de 9 años fue localizado este martes, tras el aviso de unos pescadores que divisaron el cuerpo en el norte de la isla de Rinca, a unas 7,48 millas náuticas (unos 14 kilómetros) de la última localización del barco antes de hundirse.
Los equipos de búsqueda de Indonesia han zarpado de nuevo este miércoles para intentar localizar al último desaparecido tras el naufragio de un barco turístico en el que viajaba junto a su familia, tras haber rescatado los cuerpos de un adulto -el exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF, Fernando Martín- y dos menores.