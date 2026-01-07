El campeón de la UFC ya ha declarado en el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer Nº 1 en Móstoles

El turbulento divorcio de Ilia Topuria y Giorgina Uzcategui: denuncias cruzadas, un incierto futuro y su hija en común

Ilia Topuria ya ha declarado este miércoles 7 de enero en el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer Nº 1 en Móstoles, donde había sido citado tras el tenso divorcio con su exmujer, Giorgina Uzcategui.

El luchador negó en sus redes sociales que la citación se tratase sobre la denuncia por malos tratos interpuesta por la influencer venezolana, y explicaba que está relacionada "exclusivamente con un asunto familiar y administrativo vinculado a un viaje fuera de España de su hija", a quien lleva "cuatro meses sin poder ver" a pesar de haberlo intentado "en numerosas ocasiones".

En este sentido, la citación ha comenzado a las 11:30 horas, ha durado casi dos horas y se ha celebrado a puerta cerrada para proteger la intimidad de los implicados, especialmente de la menor.

A su llegada se ha negado a hablar con los medios allí presentes, afirmando que a la salida se pronunciaría y que, ahora, su prioridad son "mis y hijos y mi familia". "No estoy agobiado porque voy a ver a mi niña muy pronto, estoy tranquilo", ha sentenciado. La pequeña apenas tiene un año y medio de edad.

Ha sido Giorgina la que se ha personado en primer lugar a los juzgados escoltada por varios miembros de seguridad privada, al igual que 'El Matador', y vestida de blanco impoluto. En su caso, no ha hecho ningún tipo de declaraciones.

Sobre las 13:15 horas, Topuria ha abandonado los juzgados y se ha mostrado visiblemente relajado tras comparecer ante el juez, a quien le ha pedido que le niegue a su exmujer viajar al extranjero con su hija, expresando su disconformidad con que pueda ir a Estados Unidos. "Pronto estaré con ella", ha declarado a las cámaras.

Los motivos que alega el boxeador ante su negativa se deberían a que, por el momento, no hay un convenio ni una custodia establecida, por lo que no vería sentido su viaje. Asimismo, ha alegado que lleva más de cuatro meses sin ver a la pequeña.

Su separación

Su comparecencia ante el juez llega en medio del arduo proceso en el que están acordando las condiciones de su separación, la cual trascendió a finales del año pasado.

A mediados de diciembre, el propio Topuria publicó un comunicado en sus redes sociales en el que denunciaba intentos de extorsión por parte de su exmujer, así como una serie de amenazas que negó y que, según explicó, solo acabarían "a cambio de dinero".

"Durante los últimos meses, he sufrido situaciones y presiones intolerables, amenazando con difundir infundadas acusaciones de malos tratos que solo desaparecerían a cambio de dinero, pero la verdad solo tiene un camino: los hechos", manifestó el campeón de la UFC.

Por su parte, la venezolana puntualizó que "en la actualidad existe un procedimiento judicial en curso que afecta de manera directa a una menor de edad", y declaró que el tema será tratado exclusivamente de forma "privada y familiar". Por ello, apuntaló que ha optado "por no realizar manifestaciones públicas y por canalizar esta situación desde el máximo respeto al procedimiento y de las personas implicadas".