Ana Carrillo 07 ENE 2026 - 15:20h.

Joaquín Prat ha reaparecido en televisión tras anunciar en Instagram que va a ser padre junto a su novia, Alexia Pla

La emotiva felicitación de 'El programa de Ana Rosa' a Joaquín Prat por su futura paternidad: "Vas a ser el mejor padre del mundo"

Compartir







Joaquín Prat ha regresado de sus vacaciones y en sus primeros minutos en pantalla ha recibido la felicitación de sus compañeros de 'Vamos a ver' y es que es la primera vez que el presentador aparece en televisión tras anunciar en Instagram que va a ser padre junto a su novia, la enfermera y empresaria Alexia Pla.

Fue hace una semana cuando el comunicador compartió en la mencionada red social una foto junto a su novia en la que llevaban unos significativos mensajes en unas gorras: "Dad" y "mum", papá y mamá en inglés. Una forma de lo más original para anunciar que van a ampliar la familia.

Patricia Pardo, en nombre de todos sus compañeros de 'Vamos a ver', ha felicitado públicamente al presentador de 'El tiempo justo', que no podía parar de sonreír al hablar de su futura paternidad. "Nos sentimos bendecidos, es un niño... o niña, muy deseado, que lo llevamos buscando desde hace tiempo y la mamá está perfecta y la peque o el peque también", ha comentado el periodista.

PUEDE INTERESARTE Carmen Borrego desvela el verdadero motivo por el que no estuvo con Alejandra Rubio en Reyes

Unas palabras con las que ha confirmado que se encuentra muy feliz por su futura paternidad y con las que ha desvelado que es un bebé buscado y que todavía no conocen el sexo. Aunque como ha mencionado primero "un niño", antes de añadir que "o niña", en plató han especulado con la posibilidad de que sí sepa el sexo pero que todavía no quiera decirlo.

Esta felicitación pública del equipo de 'Vamos a ver' se suma a la que hace unos días le hicieron sus compañeros de 'El programa de Ana Rosa' y a las que le han hecho otros muchos colegas de profesión en Instagram, donde ha recibido muchos mensajes bonitos desde que hace una semana anunciase que va a ser padre junto a su pareja.