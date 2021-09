Miguel Frigenti es el primero en hablar en las imágenes inéditas que hemos pudimos ver en el último programa de ‘Sábado Deluxe’. El colaborador de ‘Sálvame’, muy encendido, le decía a la madre de Alba Carrillo: “Para mí, tú no eres ejemplo de nada en la vida, lo que tú me digas me entra por un oído y me sale por el otro”.