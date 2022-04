La pareja formada por Rafa y Carmen se ha mantenido unida desde que comenzó el concurso. Eso sí, en un principio, Alatzne también formaba parte de ese pequeño grupo de inseparables. Pero hubo un momento en el que la alianza se deshizo para no volver a resurgir nunca más.

Las diferencias entre Rafa y Alatzne provocaron su distanciamiento . "Pasa de mí" o "Eres un listo de mucho cuidado", fueron las primeras frases que confirmaron el fin de su relación . La vasca comenzó a compartir sus pensamientos con el resto de la casa, es decir, con quienes hasta el momento no había congeniado.

Mientras veía las imágenes, Rafa negaba con la cabeza: "Yo me esperaba que cuando dejase de hablar con Alatzne ella iba a ir por detrás diciendo a Carmen que ya abriría los ojos conmigo, a Adri otra cosa, al otro otra cosa... Era todo mentira, yo de Adrián no dije nada ".

Ha sido entonces cuando Alatzne ha tomado la palabra para mantener su versión: "Eso lo ha hablado él conmigo, las imágenes están ahí desde el principio", decía. "Yo cuando me enfado con Rafa, por supuesto que hablo con la gente ".

Y de nuevo, Rafa ha alzado la voz para justificar al fin el motivo de su distanciamiento con ella: "Tú estabas desde el principio diciendo comentarios y teniendo comportamientos para que Carmen y yo no hablásemos y eso es así. Siempre decías que yo me acercaba a Carmen por interés y por eso me alejé de ti".