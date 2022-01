'La casa de los secretos' acaba de abrir sus puertas. Sin embargo, ya han surgido los primeros problemas entre sus huéspedes. Elena, que comenzó su andadura en el reality sin entenderse demasiado con Laila, ha confesado a la musulmana el origen de su mal estar con ella: Rafa le influenciaba.

La hermana de Nissy no lo ha dudado y ha tratado de solucionar sus problemas con el fontanero. "Me han dicho que has envenenado a la gente hablando mal de nosotras, que has ido contando cositas", le ha confesado. Por el contrario, rafa no estaba por la labor de discutir: "Me voy a cenar", ha dicho abandonando el sofá.

Aunque en un primer momento, el concursante no quería saber nada del asunto, más tarde ha preguntado a Laila quién era la persona que le había dicho que él hablaba mal de las mellizas. "Elena, dijo que dijiste que yo estaba haciendo el papel de mi vida", ha desvelado Laila. "¿Y es verdad o no?", ha querido saber. "Yo te iba a dar tres puntos, pero luego no te los iba a dar", ha respondido él. "Yo no dije lo del papel", ha asegurado.