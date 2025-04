Julio y Elena , que hacían un viaje para intentar conseguir un importante negocio para 'La Favorita', en el que tenían que lidiar con la Marquesa Covadonga y nada salía como esperaban, pero si vivían bonitos momentos. Aunque, después de pasar tanto tiempo solos y juntos, no podían contener las ganas que se tienen al volver al restaurante.

Tras un viaje lleno de complicaciones y contratiempos, pero también de buenos momentos para ambos, Julio y Elena comentaban el contrato perdido después de que Elena plantase cara a la marquesa tras sus formas con ellos: "No ha estado tan mal, un poco accidentado . No ha salido nada como esperábamos".

Tras esto, Julio se disculpaba con ella por no haberse podido controlar: "Perdóname, no sé en que estaba pensando". Aunque ella creía que la que tenía que era la que tenía que hacerlo: "No, perdóname tú".