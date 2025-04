Don Benito ayudaba a Elena y Julio a no ser pillados por la policía mientras se estaban intentado deshacer del cadáver de Pelayo, el que aparecía en el piso de las chicas. Un plan que él mismo había urdido para que estos le devolvieran un favor y poder utilizar el restaurante para guardar sus cajas para hacer contrabando .

Pero esto no será lo único, un nuevo negocio en el palacete de una Marquesa le surgirá a 'La Favorita' y Elena tendrá que ser la cocinera, pero es un viaje complicado para ella al no saber conducir y será Julio el que la lleve hasta este lugar, viaje en el que no dejarán de surgirles imprevistos, aventuras y tendrán tiempo para estar juntos y a solas después del beso que se dieron.