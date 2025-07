Patricia Fernández 15 JUL 2025 - 01:47h.

¡Dale al 'play' y disfruta del avance del próximo capítulo de 'Desaparecidos'!

Carmen viaja en secreto para encontrarse con su hijo Pablo y todo da un gran giro: “No quiero que nadie rompa mi familia”

Llega un nuevo capítulo de 'Desaparecidos' y, después del giro radical que ha dado el caso de Pablo después de que Carmen viajara en secreto para reencontrarse con él, la investigación no parará.

"A partir de ahora el caso de Pablo tiene máxima prioridad, vamos a revisar todo lo que sabemos por si en algún momento hubiéramos tomar una dirección equivocada", deja claro Santiago Abad a todo el equipo después de lo sucedido.

Carmen seguirá investigando por su parte después del duro golpe que se llevaba y contará con todo el apoyo del comisario: "Yo no me voy a rendir y no voy a tirar la toalla hasta que Pablo vuelva a tu lado"

Y nuevos casos de desaparecidos llegarán al equipo, que no cesará en las investigaciones. Todo esto y mucho más en el próximo capítulo de 'Desaparecidos' y ¡puedes ver un avance dando al 'play' al vídeo!