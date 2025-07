Patricia Fernández 15 JUL 2025 - 01:09h.

El plan de Ulahabi hace creer a Carmen que Pablo no es su hijo

La decisión que tomaba Pablo tras recibir el mensaje de su madre Carmen: "Quiero verla en persona"

Santiago Abad recibía la llamada de Laura, la hermana de Carmen en la que le advertía de que lleva sin saber nada de ella tres días y este, muy preocupado, comenzaba con la búsqueda. Mientras tanto, Carmen viajaba para poder encontrarse con su hijo Pablo después de dar con su paradero tras una ardua búsqueda, ante las premisas que la familia de este le había dado para el viaje.

Carmen viaja en busca de Pablo

Los investigadores se ponían manos a la obra y Santiago lograba descubrir que Carmen había cogido un vuelo a Casablanca, lo que les daba la primera pista. Mientras Laura llegaba a casa de su hermana para buscar cualquier pista de lo que podría estar pasando. En la comisaría, tras investigar los pasos de Carmen en Marruecos, se daban cuenta de que Carmen estaba camino a encontrarse con Pablo después de su búsqueda de nueve años.

Carmen, ya en Qatar, tenía un tenso reencuentro con Ulahabi, el padre de Pablo: “Llevo esperando casi diez años, quiero verle. Nadie sabe que estoy aquí y nadie puede localizarme”.

Después de la espera, Carmen entraba a la casa familiar acompañada de Ulahabi y su mano derecha: “¿Aquí vive Pablo?”. Y tenía una tensa conversación con el padre de Pablo, conocido para él como Jamal: “He querido que Jamal vea lo importante que es para nosotros, si no fuera por él mi mujer se hubiera vuelto loca. Nuestro Jamal murió ahogado en el mar, por suerte conocimos a una mujer que no podía hacerse cargo de todos sus hijos y llegamos a un acuerdo con ella, a él le dijimos que sus padres se habían muerto en un accidente”.

Ulahabi hace creer a Carmen que se está encontrando con su hijo Pablo

“Usted sabe que lo que está diciendo es mentira”, reaccionaba ella y Carmen esperaba ansiosa la llegada de Pablo. Y llegaba el momento que tanto había esperado, Carmen abrazaba con ansia al que piensa que es su hijo a la llegada a casa. “Lo siento, no soy Pablo, soy Jamal”, le decía él y ella no dudaba en enseñarle sus fotos, pero este se mostraba impasible y se dirigía a su padre: “Por favor, que se vaya. Yo no soy ese”. Y este se marchaba corriendo de la casa.

“Ha empezado a acosar a mi hijo, ¿sabe usted lo que le ha alterado? ¿no tiene usted bastante?", le recriminaba Ulahabi, pero ella no desistía: “Es mi hijo, quiero una prueba de ADN”. Primero, él se negaba pero terminaba accediendo: "Está bien, pero después de esto no volverá a acercarse a mi familia nunca más”.

Lo que no sabía Carmen es que no se había encontrado con Pablo. Cuando el joven llegaba a casa, Ulahabi le aseguraba a su hijo que su madre no se había presentado en la casa: “Cuando la he dicho que se haga la prueba de ADN se ha echado atrás, ha pedido marcharse a España”.

“Estoy seguro de que es ella”, le decía Pablo y se mostraba completamente desolado: “Es su voz, decirle que venga. Os voy a seguir queriéndola igual, pero quiero verla”.

“Siento que hayas pasado por esto, olvídate de ella. Se acabó, no quiero que nadie venga a romper mi familia. Si esa mujer sabe lo que le conviene nunca volverá a acercarse a nosotros”, le decía su padre.

Tras esto, llegaba el momento definitivo de que Carmen se sometiera al test de ADN, con el que Ulahabi le había hecho creer que es Pablo y se llevaba las muestras a España. Lugar donde Santiago le esperaba muy enfadado, aunque no dudaba en ayudarla para que recibiera cuanto antes los resultados.

Un resultado negativo que deja completamente rota a Carmen y, es que no sabe que ha tenido más cerca que nunca a Pablo, pero que no se ha reencontrado con él.