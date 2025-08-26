Telecinco.es 26 AGO 2025 - 15:43h.

Belén Rueda, Jaime Lorente, Rubén Cortada, Hiba Abouk... ¿te lo vas a perder?

Finaliza el rodaje de ‘La Agencia’ entre palabras de agradecimiento y lágrimas de emoción: “Ha sido un placer”

Cada vez queda menos para que 'La agencia' aterrice en Telecinco con su espectacular elenco de actores. Y es que, en solo un minuto puede cambiarte la vida. Pues bien, precisamente a algo parecido a esto último se van a tener que enfrentar los personajes que protagonizan esta serie.

Javier Gutiérrez, Marta Hazas, Manuela Velasco... además de Belén Rueda, Jaime Lorente, Rubén Cortada, Hiba Abouk, Petra Martínez, Belén Écija, Jose Coronado, Toni Acosta, Clara Lago, Luis Zahera y Sara Sálamo, entre otros, conformarán 'La agencia'.

Una 'Agencia' llena de estrellas que brillarán allá por donde pasen. "¿Preparado para triunfar?": 'La agencia', muy pronto, en Telecinco. ¿Te lo vas a perder?

Una adaptación de 'Call my Agent'

‘La Agencia’ es la adaptación española de la exitosa serie francesa ‘Call my Agent’, (Grupo Mediawan), ganadora de un International Emmy Award. Sus cuatro primeras temporadas han sido un éxito internacional en Netflix y ya han sido adaptadas para más de una docena de países.