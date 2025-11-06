Logo de telecincotelecinco
Logo de La agenciaLa agencia

Avance | Luis Zahera comienza un nuevo proyecto en la agencia de 'Rebecca Talent'

Avance | Luis Zahera comienza un nuevo proyecto en la agencia de ‘Rebecca Talent’
Avance del próximo episodio de 'La agencia'Telecinco.es
telecinco.es
Compartir

El noveno capítulo de 'La agencia' ha llegado cargado de momentos que nos han dejado con la boca abierta. Y, ahora, ya puedes ver en exclusiva las primeras imágenes del próximo episodio.

La próxima semana, otra estrella llega a Rebecca Talent. Luis Zahera, representado de Gabi, llega a 'Rebecca Talent' para comenzar un nuevo proyecto.

Descubre todo esto y mucho más, en el próximo miércoles en el décimo episodio de 'La agencia'.

Temas