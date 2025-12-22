Telecinco.es 22 DIC 2025 - 19:09h.

La película llegará en febrero a los cines de grandes ciudades estadounidenses como Nueva York, Miami, Orlando y Los Ángeles, y a territorios insulares como Puerto Rico, República Dominicana y otros países de Centroamérica como Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Panamá

‘AÍDA Y VUELTA’ es una producción de Globomedia (THE MEDIAPRO STUDIO) y Telecinco Cinema

En España, la cinta se estrenará en cines el 30 de enero distribuida por Sony Pictures Entertainment Iberia

La Aídamanía cruzará el Atlántico tras confirmarse la distribución de ‘Aída y vuelta’ en Estados Unidos, donde se estrenará el 6 de febrero de 2026, y en Puerto Rico, República Dominicana y cuatro países de Centroamérica, donde lo hará un día antes, el 5 de febrero, de la mano de la distribuidora internacional Wiesner Distribution.

La película dirigida por Paco León se proyectará en grandes ciudades de Estados Unidos como Nueva York, Miami, Orlando y Los Ángeles, además de Puerto Rico, República Dominicana y en países de Centroamérica como Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Panamá.

‘Aída y vuelta’ se estrenará en España el 30 de enero distribuida en cines por Sony Pictures Entertainment Iberia. La película es una producción de Globomedia (THE MEDIAPRO STUDIO) y Telecinco Cinema, con la participación de Mediaset España, Mediterráneo Mediaset España Group y Prime Video, donde estará disponible tras su paso por las salas.

La cinta reúne a Carmen Machi, Paco León, Miren Ibarguren, Mariano Peña, Eduardo Casanova, Pepe Viyuela, Melani Olivares, Canco Rodríguez, Secun de la Rosa, David Castillo, Marisol Ayuso, Pepa Rus, Óscar Reyes y Adrián Gordillo, junto a un total de 96 actores, buena parte de ellos seleccionados en un multitudinario casting online a través de la cuenta oficial de la película en Instagram, @Aídalapeli, que ya ha superado los 100.000 seguidores.

‘Aída y vuelta’ combina ficción y metacine para narrar el rodaje de un capítulo de la mítica serie, jugando con los personajes y sus actores delante y detrás de la cámara y dando pie a reflexionar sobre temas como los límites del humor, del trabajo del cómico y la fama.