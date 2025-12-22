Logo de telecincotelecinco
'Aída y Vuelta' cruzará el Atlántico y se estrenará en Estados Unidos, Puerto Rico, República Dominicana y en cuatro países de Centroamérica

Aída, The Movie se estrenará en febrero al otro lado del Atlántico. Mediaset España

  • La película llegará en febrero a los cines de grandes ciudades estadounidenses como Nueva York, Miami, Orlando y Los Ángeles, y a territorios insulares como Puerto Rico, República Dominicana y otros países de Centroamérica como Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Panamá

  • ‘AÍDA Y VUELTA’ es una producción de Globomedia (THE MEDIAPRO STUDIO) y Telecinco Cinema

  • En España, la cinta se estrenará en cines el 30 de enero distribuida por Sony Pictures Entertainment Iberia

La Aídamanía cruzará el Atlántico tras confirmarse la distribución de ‘Aída y vuelta’ en Estados Unidos, donde se estrenará el 6 de febrero de 2026, y en Puerto Rico, República Dominicana y cuatro países de Centroamérica, donde lo hará un día antes, el 5 de febrero, de la mano de la distribuidora internacional Wiesner Distribution.

La película dirigida por Paco León se proyectará en grandes ciudades de Estados Unidos como Nueva York, Miami, Orlando y Los Ángeles, además de Puerto Rico, República Dominicana y en países de Centroamérica como Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Panamá.

‘Aída y vuelta’ se estrenará en España el 30 de enero distribuida en cines por Sony Pictures Entertainment Iberia. La película es una producción de Globomedia (THE MEDIAPRO STUDIO) y Telecinco Cinema, con la participación de Mediaset España, Mediterráneo Mediaset España Group y Prime Video, donde estará disponible tras su paso por las salas.

La cinta reúne a Carmen Machi, Paco León, Miren Ibarguren, Mariano Peña, Eduardo Casanova, Pepe Viyuela, Melani Olivares, Canco Rodríguez, Secun de la Rosa, David Castillo, Marisol Ayuso, Pepa Rus, Óscar Reyes y Adrián Gordillo, junto a un total de 96 actores, buena parte de ellos seleccionados en un multitudinario casting online a través de la cuenta oficial de la película en Instagram, @Aídalapeli, que ya ha superado los 100.000 seguidores.

‘Aída y vuelta’ combina ficción y metacine para narrar el rodaje de un capítulo de la mítica serie, jugando con los personajes y sus actores delante y detrás de la cámara y dando pie a reflexionar sobre temas como los límites del humor, del trabajo del cómico y la fama.

