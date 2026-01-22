Adelántate a la serie 'Pura Sangre': el avance de dos minutos que te dejará sin aliento

Telecinco.es 22 ENE 2026 - 00:07h.

Avance de 2 minutos sobre lo que verás en esta serie que Telecinco estrenará el 28 de enero

‘Pura Sangre’ se estrena en Telecinco el miércoles 28 de enero y llega con una historia que mezcla drama, suspense, romance y una investigación criminal, todo ello ambientado en el apasionante mundo ecuestre. La serie, protagonizada por Amaia Salamanca, Ángela Molina, Blanca Romero, Pep Munné, Aitor Luna y Pedro Casablanc, arranca con un misterio que pone en jaque a dos familias enfrentadas. Ya puedes ver un avance de dos minutos que te adelanta todo lo que está por venir… solo tienes que darle al ‘play’.

Sinopsis de la serie y personajes principales

'Pura Sangre' se adentra en el universo de La Galana, la finca señorial ligada al Marquesado de Monteclaro desde hace generaciones, dedicada a la agricultura, a la ganadería, a la caza y, especialmente, a la cría de caballos de pura raza.

Al frente del linaje se encuentra Rosario del Monte (Ángela Molina), heredera del marquesado de Monteclaro, una mujer de firmes convicciones, profundamente unida a la tierra y a la vida sencilla, que nunca ha querido adoptar el estilo de vida social acorde a su estatus ni trasladarse a Madrid, pese a los problemas de salud que arrastra desde hace años. A su lado, su marido José Antonio Acuña (Pep Munné) dirige la sociedad que administra el patrimonio familiar con una visión ambiciosa e innovadora que choca frontalmente con el apego a las tradiciones que Rosario heredó de su padre, generando una tensión constante entre progreso y legado.

Sus hijos crecieron al margen de la rutina cotidiana de La Galana. Miranda (Amaia Salamanca), alta ejecutiva de una consultora financiera y futura heredera del legado familiar, es una mujer de éxito, elegante y habitual de la prensa social, aunque pocos conocen su verdadera personalidad. Está casada con Jacobo Valverde (Jaime Zatarain), amigo de la infancia y exjinete de renombre, que proyecta la imagen de marido ejemplar y yerno perfecto. Muy distinto es Héctor (Aitor Luna), el primogénito de la familia, enviado por su padre a estudiar al extranjero. Reportero de guerra y nómada por elección, vive atraído por los escenarios extremos y el riesgo.

Amaia Salamanca es Miranda en 'Pura Sangre'. Mediaset

El envenenamiento de Caporal sacude los cimientos de la familia y del entorno. La recién llegada teniente del SEPRONA Alicia Hermida (Blanca Romero), una mujer carismática, locuaz y poco convencional, se hace cargo del caso y pronto descubre que el sabotaje es el último episodio de un conflicto gestado durante años, con raíces económicas, políticas, sociales y personales, y un trasfondo de secretos que afectan a toda la familia Acuña y a su entorno. Lo que prometía ser un destino apacible, donde la teniente Hermida pudiera cumplir su sueño de ser madre, se convierte en un escenario cada vez más complejo, marcado también por una relación inesperada que tensionará aún más el frágil equilibrio del universo de los Acuña.

Blanca Romero da vida a la teniente Alicia Hermida. Mediaset

En este ecosistema cargado de tensiones, la figura de Consuelo Cifuentes (Maru Valdivielso), la guardesa de La Galana, adquiere un papel clave. Discreta y leal, su familia lleva generaciones al servicio del marquesado y conoce cada rincón de la finca y cada una de las historias que en ella se esconden. Junto a ella, Marta Uribe (Eva Ugarte), la veterinaria de la yeguada, mantiene una relación en secreto con Héctor cada vez que este regresa a casa.

Reparto de 'Pura Sangre'. Mediaset

La familia Acuña del Monte no carece de enemigos. Para muchos, el principal sospechoso del envenenamiento es Fernando Vázquez (Pedro Casablanc), presidente de la cooperativa agraria local y rival histórico del marquesado, una enemistad heredada de su padre. Años atrás mantuvo un breve romance con Consuelo. Divorciado desde hace años, vive con su hija Camino (Berta Bolufer), una joven formada en diseño gráfico y programación que regresó al pueblo tras la pandemia y que, al conocer a Héctor, comienza a cuestionar todo lo que se dice sobre los Acuña del Monte.