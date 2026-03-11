Primera expulsión, juegos de localización y de líder y segundas nominaciones, en ‘Supervivientes’

Supervivientes 11 MAR 2026 - 17:00h.

Este jueves (21:45h) en Telecinco, en una gala en la que los concursantes abordarán su supervivencia en un ambiente de tensión en ambas playas generado por el robo de Álex Ghita.

Álex Ghita, Marisa Jara o Toni Elías. Tras la salvación anoche de José Manuel Soto, uno de los tres nominados se convertirá en el primer expulsado de su playa, en la segunda gala de ‘Supervivientes 2026’ que Jorge Javier Vázquez y María Lamela conducirán este jueves 12 de marzo (21:45h) en Telecinco. El concursante con menos apoyo de la audiencia abandonará su grupo, pero no regresará a España, sino que pasará a sobrevivir con Borja y Darío en Playa Destino.

El programa acogerá, además, dos nuevos juegos:

Juego de localización: en ‘El desafío de Sísifo’, la fuerza y el trabajo en equipo de los supervivientes serán fundamentales para alcanzar el éxito. El objetivo será trasladar ocho grandes cubos a lo largo de varios obstáculos que cubren la playa, con el fin de llevarlos hasta una estructura final. Los cubos les servirán de escalera para hacerse con varias piezas que se encuentran sobre la estructura. Por último, deberán bajar dichas piezas a la arena para componer una frase. El equipo ganador podrá elegir la playa con mejores condiciones para la supervivencia.

Juego de líder: en ‘La caída de Ícaro’, los supervivientes pondrán a prueba su resistencia física y mental mientras permanecen agarrados el mayor tiempo posible al ya famoso tronco de madera. El concursante que más tiempo aguante sin caer se convertirá en el líder de su playa.

La gala, que finalizará con una nueva ronda de nominaciones, abordará la última hora de la aventura, con especial atención a la tensión generada después de que los supervivientes vieran de forma excepcional el robo de comida de Álex Ghita y a las primeras horas de Almudena tras su decisión de pasar a ser concursante oficial, lo que le ha hecho creer que su novio, Borja, y su expareja, Darío, han finalizado su participación.