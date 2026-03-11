¡Mara reconoce a Juanpi que le ha vuelto a traicionar con otro chico! y confiesa que se están conociendo: "No estaba planeado"
Mara reconoce que está conociendo al chico con el que hace semanas le habían pillado besándose mientras Juanpi estaba en 'GH DÚO'
El séptimo programa de 'Tentaciones Privé' completo: ¡solo tienes que darle al 'play'!
Juanpi y Mara se volvían a encontrar en nuestro plató de 'Tentaciones Privé' por primera vez desde que él saliera de 'GH DÚO' y de todo lo ocurrido ante los rumores que salían de que ella estaba viéndose con otros chicos.
En nuestro programa se destapaba que Mara había estado con otro chico mientras Juanpi seguía en 'GH DÚO' y habían quedado en que tenían una conversación pendiente fuera para ver lo que pasaba ellos, algo que la extentadora de 'La isla de las tentaciones 9' reconocía en nuestro plató: "Es verdad, pero esa noche no me acosté con él, ahora sí. Podría seguir mintiendo, pero no quiero".
Momento en el que Juanpi quería dejar algo claro: "Desde que salí del programa yo no he hecho nada con nadie y no tengo novia, pero no me apetece porque la quiero, pero no quiero volver con ella, no puedo confiar". Asegurando Mara aquí que ella tampoco quiere estar con él: "Yo también he visto cosas que no me gustan y sé que no va a funcionar".
Marta Peñate hacía una reflexión al escuchar las palabras de Mara: "La semana anterior de que te vieran besándote con este chico tú dijiste que seguías enamorada de Juanpi y ahora no quieres estar con él, no encuentro el momento en el que pasa una semana, te vas con otro chico y ya no estás enamorada".
"Los sentimientos no se van, otra cosa que yo decida que no quiero estar con él y lo del chico no lo he planeado", decía ella y explicaba los motivos por los que ha llegado a la conclusión de que no quiere continuar su relación con Juanpi. Como también confesaba que sigue conociendo a este chico: "Seguimos hablando, no es mi novio, estoy a gusto con él y me está tratando muy bien".
La reacción de Juanpi al descubrir que Mara está conociendo a otro chico
Juanpi no daba crédito al escuchar esto y daba sus primeras impresiones al saber que Mara está conociendo a este chico: "Me parece patético y que me mande vídeos llorando, está muy feliz. Es muy mentirosa, no me cuenta nada, me tengo que enterar por otros lados y por eso es mi desconfianza".