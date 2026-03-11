Lorena Romera 11 MAR 2026 - 11:10h.

La exconcursante de 'Supervivientes' le ha marcado a su hijo, de 7 años, un límite muy claro a pesar de la libre elección que tiene a la hora de elegir sus preferencias

Adara Molinero revela el avance con su hijo tras su problema de apego: "Estoy flipando"

Compartir







Adara Molinero ha hablado de la educación que le está ofreciendo a su hijo. La ganadora de 'GH VIP', y exconcursante de 'Supervivientes', ha compartido un vídeo en el que ofrece algunas claves en las que sustenta la crianza de Martín, en común con Hugo Sierra, que ya tiene siete años. Dentro de esa libertad en la que le está educando, la madrileña de 32 años ha dejado claro cuál es el límite que le ha marcado a su hijo.

Desde hace algún tiempo, la manera de criar de Adara Molinero se ha convertido en objeto de debate. Lo primero que hizo que saltaran las alarmas de los más conservadores fueron las uñas pintadas del pequeño. En ese momento, la que fuera azafata de vuelos, que se dio a conocer en 'Gran Hermano', explicó que permite a su hijo que elija aquello que le gusta. Sea lo que sea.

Poco a poco, la creadora de contenido empezó a enseñar que a su hijo le gustaba disfrazarse de princesa, jugar con muñecas, hornear con su madre o pintar lienzos. Hobbies de lo más variados por los que la también exconcursante de 'Supervivientes All Stars' ha tenido que salir en defensa de la educación que le está ofreciendo.

PUEDE INTERESARTE Adara Molinero se sincera sobre el sentimiento de culpa que tiene con su hijo

"El tema de las uñas de mi hijo sigue cómo ahí… ardiendo. Si te molesta que mi hijo lleve las uñas pintadas, háztelo mirar, de verdad. Mi hijo está creciendo libre y sin prejuicios hacia él y hacia los demás. Miraros vuestra forma de pensar, vuestros complejos y vuestros miedos", expresaba la televisiva, que hacia especial hincapié en que el pequeño era libre para escoger "jugar con Barbies o con motos".

Canal de Whatsapp de Telecinco

"Cuando crezca, elegirá también lo que quiere ser y elegirá qué personas le gustan", señalaba la ganadora de 'GH VIP', cuya prioridad es que su hijo "sea libre y feliz". En ese sentido, Adara Molinero ha contado ahora cuáles son las frases que "todos escuchamos de pequeños" y que no quiere que su hijo escuche ni normalice a una temprana edad.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

La primera de ellas: "cómetelo todo". La que fuera pareja de Álex Ghita explica que no quiere que el niño relacione con la comida con obligación. Por otro lado, "si no estudias, no serás nada en la vida". "¿Puede haber una frase peor? Su valor no se lo van a dar las notas. Hay otras muchas cosas, como el respeto a los demás", reflexiona en este vídeo. Y, por último, "deja de llorar porque llorar es sanar y todas sus emociones son válidas".

La prohibición de Adara Molinero a su hijo

Eso sí, dentro de esta libertad, Adara Molinero tiene muy claro el límite que le ha establecido a su hijo. A pesar de que Martín puede elegir sus preferencias y elegir libremente, hay algo que tiene completamente prohibido. "Puede jugar con todo lo que a él le gusta, pero armas no le dejo", le ha dicho a una seguidora, que ha puesto la lupa en el que el niño tiene "una cocinita en su habitación".