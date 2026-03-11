Logo de telecincotelecinco
Prueba de recompensa de 'Supervivientes'

El gran dilema al que se han enfrentado los concursantes de 'Supervivientes' tras la última prueba de recompensa: "Nunca se había visto"

El gran dilema al que se han enfrentado los concursantes de 'Supervivientes' tras la última prueba de recompensa 'El Arco de Atenea': "Nunca se había visto"
El dilema al que se han enfrentado los concursantes de 'Supervivientes' tras la última prueba de recompensa. telecinco.es
Los concursantes se han enfrentado a un juego de recompensa "nunca antes visto" en 'Supervivientes'. Lo han disputado en dos rondas, en un juego en donde la cooperación, el trabajo en equipo y el dinamismo han jugado un papel fundamental. Ha ganado el equipo que menor tiempo ha hecho, quedando 'Playa Derrota' como el vencedor final de 'El Arco de Atenea' (así se ha llama el juego de recompensa).

El juego de recompensa "nunca antes visto" en 'Supervivientes' al que se han enfrentado los concursantes: Así lo ha explicado María Lamela
Jaime Astrain, como portavoz del equipo, se ha enfrentado a un gran dilema: elegir entre un conjunto de dotaciones que ha habido y que se les ha puesto a disposición a los ganadores.

El equipo se lo ha pensado mucho y finalmente, tras deliberar, ha escogido una serie de objetos que les vendrá muy pero que muy bien de cara a la convivencia. ¿Quieres saber qué han elegido? ¡Dale play al vídeo para saber qué tres objetos se han llevado!

La felicitación de María Lamela a 'Playa Victoria' tras finalizar su juego de recompensa: "Lo habéis hecho muy bien"

La increíble marca de 'Playa Derrota' en 'El Arco de Atenea', el último juego de recompensa de 'Supervivientes': "Trabajo en equipo"
La increíble marca de 'Playa Derrota' en 'El Arco de Atenea', el último juego de recompensa de 'Supervivientes': "Trabajo en equipo"
