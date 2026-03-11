Pedro Jiménez 11 MAR 2026 - 01:25h.

'El Arco de Atenea' ha puesto a prueba a los superviventes en un juego en donde la cooperación y el trabajo en equipo han resultado fundamentales

Los concursantes se han enfrentado a un juego de recompensa "nunca antes visto" en 'Supervivientes'. Lo han disputado en dos rondas, en un juego en donde la cooperación, el trabajo en equipo y el dinamismo han jugado un papel fundamental. Ha ganado el equipo que menor tiempo ha hecho, quedando 'Playa Derrota' como el vencedor final de 'El Arco de Atenea' (así se ha llama el juego de recompensa).

Jaime Astrain, como portavoz del equipo, se ha enfrentado a un gran dilema: elegir entre un conjunto de dotaciones que ha habido y que se les ha puesto a disposición a los ganadores.

El equipo se lo ha pensado mucho y finalmente, tras deliberar, ha escogido una serie de objetos que les vendrá muy pero que muy bien de cara a la convivencia. ¿Quieres saber qué han elegido? ¡Dale play al vídeo para saber qué tres objetos se han llevado!

La increíble marca de 'Playa Derrota' en 'El Arco de Atenea', en vídeo