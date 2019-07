Quiero un extra de longitud para mi melena: los cinco peinados perfectos para que parezca que tienes el pelo más largo

Seguro que a ti también te ha pasado. Vas a la peluquería con la decisión muy clara: quieres un nuevo look y optas por cortarte el pelo. Pero el resultado no es el que pensabas: el corte no te favorece y no te acabas de encontrar con esa media melena. Está claro: el pelo crece pero, ¿crees que aguantarás lo suficiente mientras dejas que tu cabello vuelva a su longitud original?