Ana Torroja cuenta el verdadero motivo de la ruptura de Mecano: "Sufrí mucho"

El 26 de noviembre de 1998 Mecano anunciaba que se separaba . Uno de los grandes grupos pop de nuestro país ponía punto y final a más de una década de éxitos y lo hacía acompañado de rumores que no tardaron en surgir acerca del verdadero motivo de su ruptura .

Ana Torroja ha contado para los micrófonos de 'Socialité' que aquella época fue difícil para ella y que no fue consciente realmente de lo que sucedía hasta que no tomó distancia:

"Fue una etapa increíble de mi vida donde aprendí muchísimo pero también en la que sufrí mucho (...) Después de ese último concierto yo he seguido cantando cada una de nuestras canciones, pero realmente a mí no me dio tiempo de asumir lo que estaba pasando, y fue solo cuando el grupo se separó, cuando fui consciente de lo que había ocurrido".