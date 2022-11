Maluma se levanta en medio de una entrevista por la pregunta de un periodista: "Eres un grosero"

Maluma no ha seguido el ejemplo de algunos de sus compañeros de profesión y él sí asistirá como artista invitado a la inauguración del Mundial de fútbol celebrado en Catar . El cantante colombiano ha hecho oídos sordos a las voces que piden boicotear la competición por la situación que se vive en Catar, país árabe en el que no se respetan algunos los derechos de los homosexuales y las mujeres entre otros.

Maluma, apoyado por alguien de su equipo, se levantaba de su asiento y se negaba a contestar, dejando muy claro que no solo no piensa seguir el ejemplo de cantantes como Dua Lipa al no asistir al Mundial, si no que además no piensa aceptar preguntas relacionadas con el escándalo.