Cabe destacar que el propio hijo de Makoke dejó un mensaje en el que aseguraba que el aparato no contenía nicotina , pero esto no hace que el vapeador deje de ser peligroso para el pequeño. Hablamos con Jesús Sánchez Martos.

El médico Sánchez Martos no entiende cómo esto se ha podido producir y no tiene reparos en decir lo que piensa al respecto: "Yo creo que no tiene sentido común y le faltan dos dedos de frente. Me parece gravísimo lo que está haciendo. Aunque no lleve nicotina, el humo que sale afecta a los pulmones del niño y generarle una enfermedad respiratoria".