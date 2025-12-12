Antía Troncoso 12 DIC 2025 - 23:56h.

Freda Lorente da todos los detalles sobre la estafa piramidal de la que fue víctima su marido y que la ha arruinado por completo

Freda Lorente, conocida popularmente como 'La Bombi', visita el plató de '¡De viernes!' para contar todos los detalles sobre la complicada situación económica que atraviesa tras el fallecimiento de su marido, Miguel Morales, componente del famosos grupo musical 'Los Brincos'. La actriz se pronuncia sobre la triple estafa de la que fue víctima su esposo y que la ha dejado sumida en una gran deuda.

Freda Lorente se convertía en la mujer más buscada de la semana después de conceder una entrevista para una famosa revista en la que hacía pública la grave situación económica en la que se encuentra tras descubrir que su marido había sufrido una gran estafa de 50.000 euros. En el programa la actriz explica cómo descubrió lo que estaba pasando:

"Mi hija con el móvil lo descubrió. Lo investigó y se lo dijo. Ha durado cuatro años y cuando me he enterado de la ruina total de casa y de todo ha sido al fallecer él, pero no lo sabíamos nadie. No sabíamos que la situación era así de gorda", declaraba Freda. Además, la actriz recordaba cómo le recriminaba a su marido que estuviese ayudando económicamente a otras personas (sus estafadores) en vez de a su propia familia:

"Yo le decía... En casa la nevera está vacía. No estamos comiendo, lo estoy pidiendo. ¿No te das cuenta de que esto no puede ser? Estas ayudando a todo el mundo menos a tu familia. Se lo decíamos todos. Cada día le mandaban una foto diferente y le decíamos, ¿pero no ves que te están robando? (...) Y él decía que estaban peor que nosotros".

Freda Lorente pone la mano en el fuego por su marido: "No era una estafa del amor"

Después de que saliese a la luz la gran estafa que vivió Miguel Morales, muchos medios llegaron a comentar que se podría haber tratado de una estafa del amor y que entre el cantante tuviese algún tipo de amor platónico por su estafadora. Sobre esto, Freda Lorente lo niega completamente y pone la mano en el fuego por su marido:

"No. Eso si que te digo que estoy muy segura y la gente que conocéis a Miguel sabéis que desde los 16 años que empecé con él, y sigo con él, no le gusta nadie más que Freda. No va por ahí la cosa. La cosa es que es un huevón y que se ha dejado llevar. Ha querido ayudar, ha querido hacerlo a su manera y le ha entrado a su cabeza que están peor. Las cosas que le decían eran terribles. Que los niños no tenían para comer, que el marido la pegaba, que el papá se estaba muriendo... Siempre había historias."

¿Estaba Miguel Morales en sus plenas facultades?

Durante la entrevista, Bea Archidona preguntaba a Freda Lorente sobre la situación de Miguel Morales cuando cayó en la estafa y si estaba en sus plenas facultades. Una cuestión a la que la actriz respondía de manera contundente:

"Yo creo que sí que estaba en plenas facultades. Estaba genial en el escenario estaba como nunca y cantando como nunca. Estaba fenomenal y en casa con su niña. Comía con nosotros, no salía con nadie, no se iba con amigos. Estaba como una persona normal. Lo que no entendíamos era lo de las estafas. Álex y yo sabíamos que eran estafas y él no".