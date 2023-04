Fran Rivera y Lourdes Montes nos cuentan los secretos de su relación: ''Fue un flechazo auténtico''

Fran Rivera de primeras no ha confiado mucho en nosotros. ‘’No soy yo muy partidario de todo eso que me estás contando, pero bueno…’’, ha confesado entre risas mientras aceptaba nuestro reto.

Durante el tag de preguntas que les hemos lanzado, la pareja ha ido aprobando con buena nota , aunque ha habido alguna que otra respuesta en la que no han coincidido, pero eso no ha impedido el buen humor y las risas cómplices que han mostrado durante toda la entrevista.

Respecto a porqué llevaron en secreto el tema de su boda, el torero no ha podido callarse y ha hablado sobre la prensa sin pelos en la lengua : ‘’La prensa os cargáis todo, hacéis más daño que bien, la verdad es esa, lo tenéis que saber, lo he vivido en mis carnes desde que tengo uso de razón’’.

Otro tema del que tampoco han querido hablar ha sido sobre la última polémica en la que se ha visto envuelta Eva González, ex mujer de Cayetano Rivera: ‘’Nosotros nos hemos enterado hoy, no tengo ni opinión ni criterio (…) No es nuestro tema, entonces como no es nuestro tema, toda opinión que demos, la vais a coger y al final nos cae a nosotros’’.