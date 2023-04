La actitud agresiva de la cantante Hanna en los bares de Coslada: "Me escupió en la cara"

La cantante Hanna parece no tener muy buena actitud en los bares que frecuenta por Coslada . Hablamos con varios de los testigos de sus salidas de tono y de sus comportamientos agresivos : "Fue de repente. Hubo golpazos , servilleteros por el suelo y dos taburetes", nos cuenta un testigo.

Al parecer, según nos cuenta, esto no sería un hecho aislado, sino algo que Hanna "hace bastante a menudo" y apuntan a que suele estar tranquila hasta que, de pronto, se le cruza un cable y "la empieza a liar". De hecho, cuando le advierten de que van a llamar a la Policía , se marcha, consciente de su mal comportamiento.

"Que no la dejen entrar y la echen de los sitios es vox populi", añade otro testigo. "A mí me puso a caldo, me escupió a la cara y todo", nos cuenta otro de los afectados. "Cuando se pone un poco piripi, se le va un poquito el norte... es que es muy agresiva". Esto hace pensar que "necesita ayuda", reflexiona un testigo.