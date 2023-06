Maxi Iglesias no habría tratado muy bien a un taxista según nos cuenta el propio profesional que tuvo, en el asiento de atrás de su coche, al actor. El hombre denuncia lo mal que le trató Maxi Iglesias y destapa su actitud chulesca cuando le llamó la atención. Acabó echándole del vehículo.

Al parecer, la mala actitud del actor molestó al taxista, que decidió llamarle la atención al actor. Lo que no se esperaba es la respuesta que Maxi le iba a dar: "Le dije en un momento que se contralora y me dijo 'tú cállate, que el que paga soy yo". La lio y no le hablo con buenas formas. Le escuchamos: