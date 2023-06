No es la primera vez que Naim Darrechi genera polémica (de hecho, estuvo en busca y captura por no presentarse a un juicio ), pero en esta ocasión ha cruzado una línea roja al escupir, agredir, insultar y patalear a unos reporteros en el aeropuerto de Ciudad de México , donde se encontraba junto a su novia Yeri Mua . Estas son las violentas imágenes.

Al tiktoker no le ha sentado bien que los reporteros le preguntaran sobre su relación sentimental y el influencer no ha dudado en decir palabras mal sonando, escupir y golpear varias cámaras, antes el estupor de los testigos.

Naim quiere que la prensa no le pregunte a Yeri y manda a "tomar por culo" a la prensa. Se excusa en decir que Yeri está embarazada y no quiere que la molesten. Tras esto, llega la actitud violenta e injustificada. Yeri se muestra agradable con la prensa, pero no hace nada para evitar lo que sucede después.