Nuria Marín aplaude el gesto de Eva Amaral y se pregunta: "¿Qué pasaría si yo enseño los pechos en directo?"

"Porque somos demasiadas y no podrán pasar por encima de la vida que queremos heredar, donde no tenga miedo a decir lo que pienso ".

Nuria Marín no solo ha aplaudido el gesto de Eva Amaral durante su concierto en el Festival Sonorama, si no que también se ha preguntado qué pasaría si ella misma se sacase un pecho durante el directo: "Tenemos muy normalizado ver el torso desnudo de los hombres pero no así el de las mujeres, tenemos que empezar a ver el cuerpo desnudo de la mujer como algo natural, no como algo reivindicativo".