Gema Aldón se opone a la boda de su madre con Eladio: "Se está equivocando, no me hace gracia"

El anuncio de una boda debería ser todo alegría y festejo, pero parece que no siempre es así. Hace unos días, Eladio se declaró abiertamente a Ana María Aldón en ‘Fiesta’ y le propuso matrimonio en pleno directo a través de una llamada telefónica . Su hija, Gema Aldón , no ve bien este futuro enlace .

'Socialité' ha podido hablar con Gema Aldón sobre esta boda y la exsuperviviente se muestra tajante ante esta noticia. "Nos cuenta que se opone a esa boda y que, si puede, la va a impedir", nos cuenta el compañero que ha hablado con ella. Pero mejor escuchar a ella directamente: "No me hace mucha gracia".

"Le digo a mi madre que se espere, que no se case todavía. La enhorabuena no se la he dado porque creo que se está equivocando, es muy pronto. Vale que estén bien juntos, pero no hay que olvidar que vienen los dos de matrimonios fallidos y hay niños de por medio", opina la hija de Ana María.