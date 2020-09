Todo apunta a que ha sido Alexia la que ha roto la relación y se arrepentía de "haberlo dejado todo por él, que hubiera dejado su sueño y que se hubiera focalizado en una relación que no era sana". "Me consta que Alexia necesita retomar su vida profesional como periodista de cara a la tele". Por otro lado, se descarta que haya habido deslealtades .

Por su parte, María Patiño ha querido dar su opinión sobre su antigua compañera de programa: "Alexia debería dejar de mentir y decir que no pasó por el aro. Eso sí, sí que me creo que no cobrase por esta publicación", asegura. "Le aconsejé que no dejara la cadena", añade.