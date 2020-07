Ana Soria publica su primera foto con Enrique Ponce y lanza un mensaje: "Busca tu propia felicidad"

La primera foto de Ana Soria y Enrique Ponce

La novia de Enrique Ponce ha hecho pública su cuenta de Instagram y no tiene problemas a la hora de mostrar lo feliz que se encuentra al lado del torero. No solo lo hace enseñando fotografías junto a él, ya que la estudiante de Derecho también ha querido dedicar unas palabras que podrían ir directas al hombre que le ha robado el corazón.

Ana Soria publica un mensaje en sus redes

El texto, que la joven ha escrito debajo de una foto de ella en blanco y negro, dice así: “Dedica tu tiempo a buscar tu propia felicidad y no trates de impedir que otros encuentren la suya. Rodéate de personas que te hagan a ti la pero persona, solo por estar con ellos. Busca lo que te llena y no lo que te vacía. Lo que suma y no resta. Y así, vivirás en paz”.