Anabel Pantoja no desiste en su empeño de convertirse en una auténtica bailarina y, después de intentarlo con las clases de zumba y el 'Ballet Fit', la sobrina de la tonadillera más famosa de España se ha atrevido a emular los pasos del mismísimo Michael Jackson.

Estaba tan embriagada por la música de Michael Jackson que Anabel Pantoja no se ha dado cuenta de que no llevaba el calzado adecuado (no llevaba calzado directamente) para afrontar un paso de baile de tal complejidad.