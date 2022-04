Antonio David Flores y Olga Moreno mantienen "relaciones íntimas": "Marta Riesco es la amante"

Según Cristina, "David duerme en la misma cama con su mujer, cuando llega se la come a besos y están todo el fin de semana acurrucados bajo la manta". "A día de hoy, viernes, sábado, domingo y lunes por la mañana, tienen relaciones íntimas y, por lo tanto, Marta Riesco es la amante".

"Ni se va a divorciar ni se va a separar porque Olga no se va a separar de David", añade Cristina. Según Cárdenas, la familia de Olga está muy enfadada con ella porque no entienden por qué no se separa de Antonio David.