Chabeli Navarro cuenta por primera vez los detalles de su presunta relación con Bertín Osborne: "Teníamos planes juntos"

Chabeli, destrozada: "Bertín me ha negado desde un principio porque está jugando a dos bandas"

Según las declaraciones de Chabeli, ella y Bertín Osborne se estuvieron viendo durante cinco meses

El presentador y la extronista se conocieron en la fiesta del propietario de una clínica estética de Sevilla

Hace pocas semanas saltaba una noticia que sorprendía a muchos. Chabeli Navarro, ex participante de 'Mujeres y hombres y viceversa' y ex novia de Kiko Rivera, habría mantenido durante aproximadamente cinco meses una relación con Bertín Osborne.

Pese a que el presentador negaba ante los medios de comunicación el affaire tachándolo de "tontería", lo cierto es que la sevillana ha dado unas sorprendentes declaraciones en exclusiva para 'Socialité' en las que asegura que no solo tuvieron una relación durante meses, si no que además Bertín nunca intentó esconderla de nadie.

Chabeli le ha explicado a este programa que ella y Bertín se conocieron en la fiesta del propietario de una clínica estética de Sevilla y que en aquel momento se intercambiaron los teléfonos: "A mí él me encantaba, me gustaba muchísimo". La andaluza explica que nunca se escondieron: "Íbamos juntos a sitios públicos, estuvimos saliendo durante cinco meses, ahora me siento estafada y engañada porque él no lo reconoce".

Bertín está jugando a dos bandas

La guapa sevillana ha confesado para 'Socialité' que Bertín Osborne llegó a decirle que se sentía ilusionado con ella. Sin embargo, en sus últimas declaraciones, el presentador explica que solo la ha visto en dos o tres ocasiones: "Es una chica encantadora, la conozco, eso es verdad".

Pese a estas declaraciones, Chabeli asegura que fue Bertín el que mostró en un principio interés por ella pidiéndole su teléfono: "Él estaba muy ilusionado conmigo, nos hemos visto bastantes veces, no podemos decir que fuésemos novios pero sí que nos estábamos conociendo (...) No entiendo por qué él dice que me conoce de dos días, me siento humillada y mal, no me esperaba esto de él".

Chabeli tiene sospechas del motivo por el que Bertín Osbone la estaría negando: "No puedo hablar, pero creo que está jugando a dos bandas, pero qué menos que hubiera reconocido que somos al menos amigos, no decir que no me conoce y luego que me conoce de solo dos días".