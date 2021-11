Bertín Osborne es portada de la revista 'Semana' con su supuesta nueva ilusión. Según publica, llevaría "cinco meses" viéndose con "una joven de Sevilla". Y no se trata de alguien anónimo ya que se habla de Chabeli Navarro, a quien conociéramos por su relación con Kiko Rivera primero y por sus distintas apariciones televisivas después. Pero ¿Qué tiene que decir él?

El cantante lo niega en rotundo. En unas imágenes, le vemos relajado, sonriente e incrédulo ante la prensa: “¿Tú te crees que a estas horas y saliendo de un sitio te voy a contestar una cosa así?” El reportero le preguntaba si no podía confirmar o desmentir la noticia y él replicaba: “¿Cómo te voy a confirmar una tontería?"

Y no es el único desmentido que nos llega. Con Carmen Borrego no ha podido ser más claro: “Dicen que están locos, se han colado y no tiene nada que ver con esa persona”.