Desmontamos las mentiras de Chayo Mohedano que han hecho llorar de impotencia a Javier de Hoyos

Pero todo esto es mentira , y no vamos a dudar en desmontarla: ni Javier ni ningún miembro del programa se ha puesto en contacto con ella. De hecho, hasta María Patiño sacó la cara por ella hace siete días y no entendemos el ataque de Chayo con esta mentira.

Tras esto, Patiño toma la palabra y considera que Chayo se considera una víctima y que ha jugado con el trabajo de un compañero, algo que no piensa consentir: “Hemos podido demostrar, y es lo que importa, que hay gente que no está acostumbrada a que haya personas justas en esta profesión”.

Por su parte Javier no ha podido evitar emocionarse al sentirse impotente con este ataque por parte de Chayo: “Nunca he hablado con ella y encima lo que hemos hecho ha sido defenderla, no lo entiendo”. “Se ha equivocado de lleno”, han sido las palabras de María para tranquilizar a nuestro compañero.