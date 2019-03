Bustamante sigue enamorado de Paula Echevarría, según su entorno cercano: "No ha pasado página"

El artista no habría conseguido sacar de su cabeza a Paula e incluso le molestaría ver publicaciones de su ex junto a Miguel Torres. Todo esto habría afectado al carácter de David y a su relación con la prensa.

David Bustamante no consigue pasar página. Según la periodista Marina Esnal (de ElEspañol), el artista no habría conseguido superar su ruptura con Paula Echevarría, que se produjo hace ya dos años. Asegura que esto ha afectado a su vida profesional, que su imagen y su vida "ya no es lo que era", que ha perdido espontaneidad y que su relación con los medios "es pésima" cuando antes no lo era. Además, afirma que "sigue queriendo a Paula" y que "el entorno más cercano asegura que David sigue con el tema de Paula en la cabeza, que no avanza y que le siguen molestando las publicaciones de su ex junto a Miguel Torres".