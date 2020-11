Elena Tablada estalla contra la prensa al ser preguntada por su polémica con Rosanna Zanetti: "Os pasáis de la raya"

Elena Tablada y Rosanna Zanetti podrían estar de nuevo enfrentadas por un comentario en redes sociales. Hace unos días, un usuario criticó a la actual pareja de David Bisbal y la exnovia de este no dudó en dar un ‘me gusta’ a su comentario.

Por este tema le han querido preguntar varios medios de comunicación y Elena Tablada se ha mostrado muy enfadada con la prensa . Para empezar, se muestra sorprendida al escuchar la palabra “polémica” y no aporta más datos al respecto.

Sin embargo, eso no ha sido lo que ha hecho estallar a la ex de David Bisbal contra los medios: “Os pido una cosa, está aquí mi hija (…) Me parece una falta de respeto lo que estáis haciendo delante de una niña pequeña”, decía.