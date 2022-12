Makoke ha sido pillada dando rienda suelta a su pasión con Óscar , su nuevo novio cordobés. La pareja ha hecho una visita cultural a la Mezquita de Córdoba, donde no se han comportado del todo bien según una espectadora del programa.

Esta seguidora del programa ha llamado a la redacción para denunciar el comportamiento que tuvo Makoke en emblemático monumento. “Me parece una falta de educación la forma de comportarse en un sitio tan religioso”, ha dicho la espectadora. Esta señora, asegura que el sitio que estaban visitando no era para tener la actitud que al parecer tuvieron ellos. “ Estaba más pendiente de su novio que de la Mezquita de Córdoba ”, afirma.

La colaboradora asegura tener mucho respeto por los monumentos religiosos y no recuerda “hacer nada fuera de lo normal” en la Mezquita de Córdoba junto a su novio. Aun así, ha querido mandar un mensaje a la espectadora que la acusa de no comportarse de manera adecuada: “Si le he molestado, le pido perdón”.