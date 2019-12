El equipo de 'Socialité' ha pillado a Gloria Camila con un misterioso amigo muy atractivo en el estadio del Rayo Vallecano. Gloria Camila ha esquivado el tema cuando le hemos preguntado: “Mi familia muy bien, gracias”. Ha asegurado que, aunque este año ha sido complicado, le ha servido para aprender mucho. Además, le ha lanzado un dardazo a su ex, Kiko Jiménez: “El 2019 me ha quitado la maldad que me rodeaba”.