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La abogada de la familia, sobre haber tenido que explicarles los resultados de la autopsia: "Todavía no estoy bien"

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'El Programa de Ana Rosa' ha podido hablar hoy con la abogada de la familia de Francisca Cadenas, Verónica Guerrero, quien ha logrado que ambos hermanos entren en prisión incondicional sin fianza pese ha haber obtenido sólo el testimonio de un autor confeso.

Guerrero ha explicado que la decisión del juez se basó en los indicios recogidos en la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Según ha confesado, apenas tuvo tiempo para revisar la documentación del caso antes de la comparecencia judicial.

“Para que os hagáis una idea, cuando llegué allí me levantaron el secreto de sumario y me entregaron unos 15.000 folios de la causa que tenía que revisar antes de entrar en la comparecencia”, ha contado la letrada. Ante la magnitud del material, decidió centrarse en el último atestado de la UCO, donde encontró elementos clave para la estrategia de la acusación. “Ahí fue donde vi grabaciones y ciertos elementos que me hacían pensar que, como bien decía la UCO, no solamente podía estar imputado uno de ellos, sino los dos”, ha señalado.

A partir de esos indicios, la defensa de la familia recopiló todos los elementos que apuntaban a una posible participación de ambos hermanos y los expuso ante el tribunal. Sin embargo, Guerrero reconoce que en este momento procesal el grado de implicación de cada uno aún no está completamente definido. “La participación no está clara”, ha explicado. Precisamente por esa incertidumbre, la acusación solicitó medidas cautelares más severas. “Obviamente no podemos arriesgarnos a que haya una destrucción de pruebas o un riesgo de fuga. Y por esa razón entran los dos en prisión provisional”, ha indicado.

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La abogada de la familia, sobre haber tenido que explicarles los resultados de la autopsia: "Todavía no estoy bien"

Durante la conversación en el programa, la abogada también ha confesado uno de los momentos más duros desde que asumió la representación de la familia: explicarles los resultados de la autopsia. Guerrero decidió reunirse con ellos y explicarles personalmente todos los detalles antes de que trascendieran públicamente. “Me senté con ellos y preferí ponerles sobre la mesa todo lo que había ocurrido y decirles: ‘Esto es lo que ocurrió, esto fue lo que hicieron. No os quiero mentir en nada’”, ha recordado.

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La letrada ha admitido que aquel momento sigue afectándole emocionalmente. “Para mí fue un momento absolutamente… bueno, es que todavía no estoy bien de haber tenido que exponerles todo esto”, ha confesado.