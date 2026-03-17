Lorena Romera 17 MAR 2026 - 13:16h.

La exconcursante de 'Supervivientes' se ha sincerado sobre cómo vivió ella su betaespera en sus tres transferencias embrionarias

Marta Peñate descubre la enfermedad que sufre, motivo de sus abortos espontáneos

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Marta Peñate ha hablado por primera vez de su betaespera, algo que ella misma describe como los días más agónicos y desesperantes de su proceso de embarazo. La presentadora, exconcursante de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes', se ha sincerado sobre cómo ha llevado ella esta etapa de su tratamiento de reproducción asistida en las tres ocasiones en las que se ha sometido a su transferencia embrionaria. Aunque dos de ellas fueron positivas, la influencer terminó sufriendo sendos abortos.

La que fuera también participante de 'La isla de las tentaciones' ha compartido un vídeo en el que ha respondido a todas las preguntas sobre la betaespera, que es el periodo de tiempo que pasa desde que termina el tratamiento de reproducción asistida hasta que se puede hacer la prueba de embarazo, señalan desde Reproducción Asistida ORG.

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Es la primera vez que la de Las Palmas de Gran Canaria, de 34 años, habla sobre esta etapa de su proceso de fertilidad. "Son los días más desesperantes", ha reconocido la que fuera ganadora de 'Supervivientes All Stars'. "Días de agonía, de saber si lo has conseguido o no. Te quieres ilusionar, pero a la vez no demasiado", recuerda la creadora de contenido, que explica que son momentos en los que "te da miedo todo", desde “ir al baño por si expulsas el embrión, hasta saltar”.

Además, la novia de Tony Spina cuenta que cayó en todo tipo de mitos: "beber Aquarius, ponerse calcetines para no tener los pies fríos y hasta el baño del gato", que es ducharse cada tres días. La que fuera concursante de 'GH' cuenta que solo, los tres primeros días después de la transferencia, solo se lavaba sus "partes íntimas y las axilas" porque leyó que "los cambios de temperatura no eran buenos".

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"Me estaba torturando, nadie te prepara para ese momento"

"He hecho de todo", reconoce Marta Peñate. "Luego, buscar síntomas. Te aferras a un clavo ardiendo", recuerda en este reels en el que ha contado por primera vez cómo pasó ella sus tres betaesperas. "La primera, fatal. Hice todo lo que no se debe hacer: desesperarme, obsesionarme, pensarlo todo el rato… La segunda, un poquito mejor. La tercera, no tuve ningún síntoma. Estaba convencida de que no estaba embarazada. Fue cuando el aborto, pero estuve embarazada nueve semanas", señala.

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Una reflexión con la que la presentadora de 'Tentaciones Privé' ha recordado que "cada embarazo es un mundo". Además, desde su propia experiencia, le ha recomendado a otras mujeres que estén pasando por lo mismo que ellas que "no se hagan el test de embarazo antes de tiempo". Ella se lo hizo a los cuatro día y lo considera un error. "Me estaba torturando", reconoce la canaria, pero, ha subrayado que "nadie te prepara para ese momento".