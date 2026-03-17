Lorena Romera 17 MAR 2026 - 13:49h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha publicado un vídeo en el que besa a su nuevo novio en los labios

Jessica Bueno presenta a su novio: "Todo ha surgido muy natural y bonito"

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Jessica Bueno se encuentra en otra etapa de su relación. Atrás ha quedado cuando decía que quería "ser cauta". Ahora, la modelo sevillana, de 35 años, ha presentado a su novio oficialmente a través de sus redes sociales. Tras sorprender a sus seguidores publicando el primer posado en pareja, la que fuera concursante de 'Supervivientes' se ha animado a compartir un vídeo en el que les vemos besándose apasionadamente. Un post con el que confirma que su relación va viento en popa.

La que fuera participante de 'GH VIP' no puede ocultar lo muy ilusionada que está. Hace unas horas, en 'El tiempo justo', la madre de tres hijos -uno en común con Kiko Rivera y los otros, fruto de su relación con Jota Peleteiro- se sinceraba sobre el momento que atraviesa su relación con el violinista y productor musical. "Me ha demostrado tantas cosas... Estoy tranquila, en un momento de muchísima paz mental. Se han dado las cosas de forma muy natural. Ha surgido muy bonito", ha señalado en su programa.

Sus hijos ya le conocen. Ha sido "muy poco a poco y con mucho cuidado". La ex de Luitingo ha contado que "siempre está con ellos" y que se le hace difícil adaptar su situación sentimental a su realidad como madre. "No sé de qué forma hacerlo, pero cuando una persona te demuestra que te respeta y que se sabe adaptar a los tiempos, que sabe cuándo es su momento y cuando no... Todo se hace muy natural", ha expresado.

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Y reflejo de este fluir para Jessica Bueno ha sido que ahora ha compartido un vídeo en el que se besa en los labios con su chico. Una muestra de amor que, aunque tan solo vemos a través de las sombras que proyecta el sol, hasta hace unos días, era impensable para sus seguidores.

"Porque la vida bonita casi siempre se construye así, a base de días sencillos que terminan siendo increíbles", reflexiona la que fuera concursante de 'Supervivientes' y 'GH VIP', hablando de esos primeros "recuerdos que no necesitan filtro" que está creando junto a su pareja.

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Pero también con sus hijos. Y es que se trata de un carrusel de imágenes en los que la modelo combina su apasionado beso con fotos en las que la vemos disfrutando con sus pequeños. "Café al sol. Abrazos de mamá. Carretera con música. Niños riendo en casa. Comida rica. Cine", resume la creadora de contenido, que se encuentra en un muy buen momento. Tanto a nivel personal, como profesional.