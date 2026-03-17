Sale a la luz que Raffaella Carrà tuvo un hijo adoptivo: quién es Gian Luca Pelloni, su "único heredero"

Cinco años después de la muerte de la artista italiana, se ha conocido que adoptó a su secretario con el objetivo de "continuar su labor"

Su expareja coreógrafo, sus dos sobrinos y su hermano: el entorno cercano de Raffaella Carrá

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Durante años, la vida personal de Raffaella Carrà fue un terreno blindado. A pesar de haber sido una de las mayores estrellas de la televisión durante más de cuatro décadas, la artista italiana consiguió algo muy poco habitual en la industria: mantener su intimidad casi intacta y en el hermetismo.

Pero ahora, cinco años después de su muerte, su nombre ha vuelto a copar un sinfín de titulares por un detalle desconocido de su vida privada: Carrà había adoptado legalmente a un hombre adulto, su secretario Gian Luca Pelloni, convirtiéndole en "unico heredero" de su legado, así como de los derechos de imagen y autor de sus obras.

La noticia ha surgido por casualidad de la mano del 'Corriere della Sera' y a raíz de una disputa legal con la compañía que llevó al teatro Capitol de Madrid el musical 'Bailo bailo'.

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El medio ha explicado que Pelloni Bulzoni solicitó una orden judicial contra la "producción, distribución, publicidad y representación, en cualquier forma y por cualquier medio", debido a la falta de su consentimiento. Una soliticud que se presentó en calidad de heredero de la artista.

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"El recurrente declaró ser hijo adoptivo y único heredero legítimo de la reconocida artista y, por lo tanto, ser titular de los derechos sobre su imagen, voz y nombre (tanto reales como artísticos), así como de los datos e información sobre su vida personal y profesional, y también de los derechos morales y los derechos de uso de las obras intelectuales de la artista", reza la orden judicial, recogida por el diario italiano.

Un juez ha denegado la medida cautelar solicitada, ya que, hasta la fecha, se han realizado las 36 representaciones teatrales del musical 'Bailo Bailo', basado en la película de 2020, y no hay previstas más funciones. Para obtener una indemnización, Pelloni Bulzoni "tendrá que iniciar acciones legales en el procedimiento principal".

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La Fundación confirma la noticia

Tras el revuelo mediático, la Fundación Raffaella Carrà ha roto su silencio: "A la luz de lo publicado por el 'Corriere della Sera', se anuncia que la decisión de la Sra. Raffaella Carrà de adoptar al Sr. Gian Luca Pelloni Bulzoni tiene como objetivo continuar su labor y llevar a cabo en su nombre todas las iniciativas benéficas que le son queridas. El Sr. Pelloni Bulzoni ya ha creado la Fundación Raffaella Carrà, dedicando sus esfuerzos a numerosos proyectos solidarios, así como al patrocinio de eventos culturales y musicales en honor de la artista".

Raffaella Carrà nunca tuvo hijos biológicos. Ella misma reconoció en distintas ocasiones que la maternidad fue algo que no pudo vivir. En parte por las exigencias de su carrera, que durante décadas la mantuvieron viajando entre Italia y España, y en parte porque cuando se planteó seriamente ser madre, según afirmó, ya no era el momento adecuado.

Sobre Pelloni

Pelloni era una persona completamente desconocida para el público. Durante años fue el secretario personal de Carrà y uno de sus confidentes colaboradores más cercanos. Era alguien que conocía perfectamente su funcionamiento profesional, su patrimonio artístico y su forma de entender el trabajo.

Formaba parte de ese reducido círculo de máxima confianza de la artista, y era una de las personas que estaba presente en las decisiones importantes de Carrá, conociendo así tanto sus éxitos como las preocupaciones que nunca llegaron al foco mediático.

Tras la muerte de Carrà el 5 de julio de 2021, Pelloni participó en la creación de iniciativas destinadas a preservar su memoria y a continuar las actividades solidarias que ella había apoyado en vida. Todo ello sin buscar protagonismo, algo que encaja con el perfil reservado que siempre ha mantenido.

Carrà habría querido asegurarse de que alguien que entendiera su voluntad se encargara de proteger su obra y evitar que no respetaran su forma de entender el espectáculo y la cultura.

Tal y como indica el citado medio, el hijo secreto de la compositora nació en Ferrara en 1964 y reside en Roma, donde dirige la editorial 'Arcoiris Edizioni Musicali', de la que es propietario. Antiguo secretario personal y representante de Raffaella Carrà, fue una de las personas más cercanas y queridas para ella.