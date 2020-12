Hablamos en exclusiva con la presunta amante de Antonio David Flores: "Me enamoré de él"

Esta mujer de Málaga confiesa que llegó a enamorarse del colaborador de 'Sálvame' pero que actualmente ya no lo está. Niega que Canales Rivera haya incentivado que quiera dar este testimonio y explica que lo hace porque tiene una muy buena relación con el torero y no entiende que Flores haya hablado de su relación con Cynthia Martínez. También cuenta que conoce a los hijos de Flores desde que eran pequeños .

Antonio David no se ha puesto en contacto con ella todavía y desvela que aunque no tiene fotografías con él, tiene muchas conversaciones guardadas que comenzaron sobre el año 2005. La supuesta amante del ex de Rocío Carrasco afirma que ya ha hablado con su pareja y le ha puesto al tanto de la información que va a sacar a la luz mañana en 'Socialité'