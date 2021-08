La Reina Letizia, preocupada por la relación de su sobrina Carla Vigo con Amor Romeira: "Podría intervenir el CNI"

Se ha convertido en la pareja del verano. Carla Vigo, la sobrinísima de la Reina Letizia, y Amor Romeira se han hecho inseparables y no se pierden un sarao juntas. La extraña pareja se ha encargado de defender su amistad frente a todos aquellos qua la critican y se han mostrado más amigas que nunca en una videollamada en 'Solos on the beach'.