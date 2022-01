Destapamos la gran mentira de Marta Riesco: las pruebas que desmontan lo que dijo

Marta Riesco y Antonio David Flores ya no se esconden. Ha confirmado su relación y la propia Marta llegó a tomar la palabra en 'El programa de Ana Rosa' para hablar abiertamente, hacer frente a las críticas y alegar que no quiere ser un personaje público. 'Socialité' ha estado muy atento a sus palabras y ha encontrado una mentira en su testimonio , la cual desmontamos con pruebas .

Marta Riesco negó ser amiga íntima de Rocío Flores y vivieron un tenso cara a cara en el plató de 'El programa de AR' , y llegó a negar que ella hubiera hablado mal de Olga Moreno . Eso no es verdad y lo demostramos con un vídeo en el que se muestra, claramente, que sí que ha criticado a la expareja de Antonio David Flores.

Lydia Lozano ha sido la primera en advertir que Marta Riesco miente , pero nosotros vamos más allá: mostrando las pruebas. Habló mal de Olga Moreno, algo que ya señaló Alessandro Lecquio , y se refiere no solo a lo que le dijo a él en privado, sino a lo que expuso públicamente ante las cámaras. Y todo apunta a que, en aquel momento, ella y Antonio David ya estaban juntos.

Llegó a decir que Olga Moreno "no era tan buena como la pintan" y alegó que "no se la creía". Aprovecha cualquier momento para criticar a Olga y catalogarla de "altiva". Muestra, continuamente, su actitud crítica hacia la que, en aquel momento, supuestamente, era la pareja de Antonio David. "la problemática es que Marta no soporta a Olga y, para Rocío, Olga es una persona muy importante", reflexiona María Patiño.